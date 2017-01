Afgewezen bouwer peeskamers Zandpad overweegt juridische stappen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 18:45 uur | update: 20:54 uur

Impressie van een prostitutiehuis aan het Nieuwe Zandpad. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het plotseling opzeggen van de bouw van de nieuwe prostitutiezone in Utrecht komt als een verrassing voor projectleider BeJa Accommodaties. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf uit Hoogeveen tegen RTV Utrecht.



BeJa is het niet eens met het besluit en overweegt het besluit van de gemeente aan te vechten. Vastgoedbedrijf Non Nobis is nu de eerste gegadigde om het Nieuwe Zandpad te ontwikkelen. Dat bedrijf verloor aanvankelijk de strijd van BeJa, maar is nu dus weer in beeld.



FREYA

De prostituees achter exploitant Freya zijn wťl blij met het nieuws. "Het is jammer van de vertraging maar wij zijn blij dat deze bouwer het niet gaat doen", zegt Caja van Tolie van Freya.



Volgens Van Tolie vroeg BeJa veel te veel geld voor de ramen op het Nieuwe Zandpad. Ze was dan ook niet van plan om zaken te doen met de bouwer.



Freya is wel te spreken over de nieuwe mogelijke bouwer Non Nobis. Volgens Van Tolie is met dit bedrijf beter zaken te doen. Ze verwacht dan ook dat de ontwikkeling op lange termijn goed zal uitpakken voor de prostituees.



BIBOB

De gemeente maakt donderdagochtend bekend dat Beja niet aan de slag kan met de bouw van het Nieuwe Zandpad. Het bedrijf is niet door het Bibob-onderzoek gekomen.



Uit dat onderzoek blijkt dat "in ernstige mate gevaar bestaat dat met het vastgoed aan het Nieuwe Zandpad strafbare feiten worden gepleegd". Details over dit gevaar geeft de gemeente niet.



De gemeente ontbindt de overeenkomst voor de bouw van de 162 werkruimtes voor prostituees in Utrecht. Daarmee is nieuw uitstel voor de komst van een prostitutiezone in Utrecht onvermijdelijk.



Reacties van lezers dit gaat alles bij elkaar zo lang duren dat je met zekerheid kan zeggen dat 2018 ook geen haalbare kaart is om de boel te openen. twee uit | 19-01-2017 21:38 uur Je kan natuurlijk geen contract ontbinden op basis van zaken die nog zouden kunnen gebeuren. Dat wordt een "harde dobber" voor de gemeente juristen. Nico uit Loenen | 19-01-2017 19:12 uur Ik lees: "Uit dat onderzoek blijkt dat "in ernstige mate gevaar bestaat dat met het vastgoed aan het Nieuwe Zandpad strafbare feiten worden gepleegd". Dat betekent, dat het Nieuwe Zandpad er niet kan komen, want het hangt van het vastgoed af en het doel van het vastgoed. OVV uit Utrecht | 19-01-2017 17:03 uur Dat is hetzelfde als het selecteren van een voetballer, contract regelt en op de dag voor zijn komst blijkt dat ie niet kan voetballen. Utrechter uit Utrecht | 19-01-2017 15:37 uur hoe kan het dan dat BeJa Accommodaties wel als eerste toestemming kreeg ? bibop had ook allang uitgevoerd moeten worden voordat men een bouwer aanwees ! twee uit | 19-01-2017 14:20 uur

