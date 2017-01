Twee jonge olifantjes verwacht in DierenPark Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 11:50 uur | update: 20:34 uur

Olifantenmoeder Indra in 2012 met haar oudere kinderen Kina en de pasgeboren Kyan. Foto: DierenPark Amersfoort

AMERSFOORT - In DierenPark Amersfoort zijn maar liefst twee babyolifantjes op komst. Het is volgens de dierentuin zo goed als zeker dat de Aziatische olifantendames Indra en Kina allebei drachtig zijn.



Het stond al langer vast dat olifantenmoeder Indra zwanger is. En volgens hoofd-dierverzorger Bas Aalders zijn er steeds meer signalen dat ook Kina een jong verwacht. Dat zou dan haar eerste kalf zijn. Kina is geruime tijd geobserveerd. Haar cyclus blijft uit en haar borsten zijn duidelijk aan het ontwikkelen, vertelt Aalders.



Een olifant is 22 maanden drachtig. De dierverzorgers verwachten het eerste kalf tussen half maart en half april. De bevalling van Indra zal live te volgen zijn via de webcam op de site van de dierentuin. Olifant Kina zal waarschijnlijk in oktober bevallen. In beide gevallen is olifantenstier Maurice de vader.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Leuk nieuws.............heb toch wel een kanttekening. Is Kina niet een beetje jong voor een eerste zwangerschap? Heb Indra sinds de fatale eerste zwangerschap gevolgd en ook heel veel stress gezien bij haar laatste zwangerschap..........wie staat haar bij nu Kina ook moeder wordt? Ballie uit Stichtse Vecht | 19-01-2017 19:17 uur Ontzettend leuk. Hoop dat alles goed verloopt zie er nu al naar uit, met mijn kleinkinderen. een oma uit Stichtsevecht | 19-01-2017 15:25 uur

Nieuwsoverzicht