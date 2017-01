Brand in transformatorhuisje bij tennisclub Rijnsweerd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 12:12 uur | update: 12:49 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 5) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 5) Foto: Twitter Endrie (Foto 3 van 5) Foto: Koen Laureij (Foto 4 van 5) Foto: Koen Laureij (Foto 5 van 5) ‹ ›

UTRECHT - In een transformatorhuisje naast tennisclub Rijnsweerd is donderdag rond het middaguur brand uitgebroken. Het vuur is inmiddels onder controle en is niet overgeslagen naar de naastgelegen opblaasbare tennishal.



Wel is de hal een klein beetje beschadigd geraakt door de brand. Het transformatorhuisje staat langs de Weg naar Rhijnauwen. Boven het oosten van de stad was een flinke rookpluim te zien.



Het transformatorhuisje, dat als verloren kan worden beschouwd, is alleen voor de tennisclub en de directe omgeving. Eén naastgelegen woning en enkele woonwagens zitten zonder stroom.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Misschien ook even kijken bij de woonwagens of de problemen veroorzaakt door overbelasting van het electriciteitsnet door een wietplantage aldaar. Tinus Gragwoater uit Vleuten | 19-01-2017 15:42 uur

Nieuwsoverzicht