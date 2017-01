"Stille tocht voor Bertus moet waardig worden"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 12:03 uur | update: 15:25 uur

Foto: Door familie beschikbaar gesteld aan RTV Utrecht

AMERSFOORT - De stille tocht voor Bertus de Man die zijn familie organiseert zal vrijdagavond rustig verlopen. De gemeente Amersfoort verleent medewerking aan een goed verloop. Dat laat de zus van Bertus aan RTV Utrecht weten.



De familie en medewerkers van de gemeente hebben donderdagmorgen overleg gevoerd over het eerbetoon. "We willen dat het rustig blijft en dat het een waardige tocht wordt ter ere van Bertus", zegt zijn zus Tamara de Man. Hoewel de familie eerder harde verwijten naar de politie heeft geuit, zegt de gemeente tegen RTV Utrecht de wens te respecteren om de stille toch te laten starten bij het politiebureau in de binnenstad.



LANGESTRAAT

De stille tocht begint om 18.00 uur bij het politiebureau aan de Van Asch van Wijckstraat en eindigt op de Langestraat. Daar werd de 30-jarige Nijkerker in de nacht van zondag op maandag aangehouden na een achtervolging. Volgens de politie verzette hij zich hevig. Later die nacht overleed Bertus in het ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden in het cellencomplex van Houten.



Loco-burgemeester Hans Buijtelaar zegt dat de gemeente heeft geadviseerd om de stille tochte te starten bij parkeergarage Souverein aan de Stadsring. Daar kan makkelijker geparkeerd en heeft het verkeer er verder geen last van. Buijtelaar wil niet zeggen of dit advies iets te maken heeft met de woede van de familie over het vermeende harde politieoptreden: "Over veiligheidszaken doen wij geen specifieke uitspraken", zei hij.



De familie is er van overtuigd dat politiegeweld de oorzaak van Bertus zijn dood is. Ze willen dat de onderste steen boven komt. Autopsie heeft geen exacte doodsoorzaak aan het licht gebracht. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar afwijkende bloedwaarden. De uitslag daarvan volgt binnenkort.







Reacties van lezers Erg waardig. Vraag me wel af welke band(en) de familie heeft met No Surrender. Jan uit Amersfoort | 20-01-2017 19:09 uur Stille tocht???????? Voor een coke snuiver???? Moet niet gekker worden, eerst maar eens een excuus van de familie naar de politie lijkt meer op zijn plaats. Jantje uit Soest | 20-01-2017 15:38 uur Ik stel voor dat deze tocht, in naam van goed fatsoen, stilletjes afgeblazen wordt. M uit Utrecht | 20-01-2017 13:39 uur Ik snap dat het erg verdrietigis voor de familie dat deze man overleden is, maar als je de laatste berichten leest dat de man onder van inloed van cocaine is en daarbij ook nog reedt. Vind ik een stille tocht misplaatst. Wat wil men duidelijk maken met de stille tocht? Tot nu toe wijst de cocaine richting de doodsoorzaak. Daarbij is rijden onder invloed levensgevaarlijk en veroorzaakte meneer een achtervolging. Zulke gevallen horen geen podium te krijgen. Dit doet afbreuk aan gevallen waarbij een stillle tochten wel op zijn plaats zijn, en maakt ze ongeloofwaardig Wim uit Maarssen | 20-01-2017 11:22 uur

