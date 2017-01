Plannen voormalig Ooglijdersgasthuis aangepast

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 12:28 uur | update: 12:46 uur

UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft de plannen voor het voormalige Ooglijdersgasthuis in de F.C. Dondersstraat wat aangepast. Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad.



In het monumentale gebouw moeten appartementen komen en ook een groot gedeelte van de tuin zou worden volgebouwd. Omwonenden vonden dat het wooncomplex dan te groot zou worden. Dat zou volgens hen de leefbaarheid in de wijk aantasten.



De gemeente was gevoelig voor dat argument en heeft ondermeer één verdieping van de nieuwbouw bij het gasthuis geschrapt. Als alles verder volgens plan verloopt, kan de bouw volgend jaar beginnen.







