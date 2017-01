Dronken arrestant (68) onwel na 'duw' in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 12:42 uur | update: 17:21 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - In Amersfoort is een dronken man (68) na zijn aanhouding onwel geworden en gewond geraakt. De rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld.



De man was op het Smallepad opgepakt voor openbare dronkenschap. Toen hij op het politiebureau in de cel werd gezet kreeg hij een duw. Volgens de politie viel hij en werd hij onwel. De arrestant was ook gewond en moest naar het ziekenhuis.



Het incident komt voor de agenten in Amersfoort op een gevoelig moment. De rijksrecherche stelde eerder deze week een onderzoek in naar de aanhouding van Bertus de Man. Die overleed nadat hij in de Langestraat was opgepakt en onwel was geworden in het cellencomplex in Houten.



Bij het politiebureau in de binnenstad begint vrijdagavond een stille tocht.



Reacties van lezers Als je je gewoon gedraagt hoeft de politie je niet aan te houden en loop je dus ook geen risico Als ze niks doen is er ook commentaar, Nederlanders zijn schijnbaar gefrustreerde zielenpootjes aan het worden willeke uit Oudewater | 20-01-2017 09:58 uur @ Nicole waar basser je dat op ? Iemand die flink dronken is valt om van een windvlaag. Doodziek wordt ik van al die aso's die het "slachtoffer" zijn van de politie. Gisteren man die aangehouden is omdat hij een broodje at in de bus. Heel Nederland op zijn kop Maar als je de bus instapt staat er dat je niet mag eten in de bus. Vervolgens weiger je 2 x te luisteren naar de buschauffeur . Dan weiger je naar de politie te luisteren je beledigt de politie en verzet je zo hard dat er veel agenten op af komen ( de helft deed overigens niets maar dat maakt voor Nederland niets uit) en dan gaat je vader een aanklacht tegen de politie indienen. Als je 27 bent en je vader moet dat doen ben je al zielig maar als je mijn zoon was geweest had je nog een schop onder je kont Gekregen. Gek he dat er steeds minder jongeren agent wiilen worden. Wie wil zich nou niet voor een schijtloontje zich laten beledigen, bespugen en A publiek met de grond gelijk gemaakt worden of aangeklaagd omdat je je werk doet. Monica uit Utrecht | 19-01-2017 18:12 uur @hans. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk, ik heb nog even gekeken en het woord stennis staat niet in het bericht. Waarschijnlijk was de man niet eens dronken, maar hoogstens een beetje aangeschoten. En hij wilde mogelijk ook alleen even in de deur uitrusten. Iedereen die door de politie wordt aangehouden of aangesproken is tegenwoordig immers op voorhand slachtoffer van de politiemacht. Tenzij we natuurlijk een snelheidsbekeuring krijgen, want dan moeten ze wel boeven gaan vangen. Oh ja, een dronkenlap is geen boef, maar hoogstens een boefje. Toch? Mogelijk was een kleine windvlaag door de celdeur al genoeg om dit slachtoffer te laten vallen, of hij trof een sadistische agent die er plezier in heeft om dronken mensen te verwonden. Ik vermoed dat geen van beide waar is. CP uit Houten | 19-01-2017 17:15 uur @Womba Waar staat dat van het stennis schoppen? Er staat alleen dat hij is opgepakt. En er is natuurlijk verschil tussen een duwtje en een duw, maar de man moest in de cel worden gezet en niet geduwd! hans uit | 19-01-2017 16:19 uur Beide gevallen staan op zichzelf. Deze man was lastig door dronkenschap, is de cel ingezet (lees: geduwd) en viel mede door zijn dronkenschap. De duw is m.i. redelijk onschuldig en proportioneel. Het gebeuren rond Bertus de Man is ongelukkig, maar vooral veroorzaakt door Bertus zelf. Hij heeft zich zeer hevig verzet bij zijn aanhouding, dan vraag je ook om een stevigere houding bij de agenten. We willen toch allemaal dat iemand die gearresteerd moet worden, ook daadwerkelijk gearresteerd wordt. Kortom gedraag je netjes, en je wordt ook netjes behandeld. Maar misdraag je je, dan ben je aan de beurt. Niet anders. Tinus Gragwoater uit Vleuten | 19-01-2017 15:51 uur Volgens mij zit er bij die politie een enorme sadist! Ik stel voor om dat hele korps eens goed te screenen! Nicole uit Hilversum | 19-01-2017 15:32 uur Gaat RTVU nou van elke handhaving melding maken? Tendentieuse berichtgeving, bovendien is het tijdstip van plaatsting dubieus aangezien 13:12 code is voor ACAB. De politie is er om de straten veilig te houden en pal te staan voor de blauwe lijn. De man kiest er zelf voor alcohol te nuttigen en stennis schoppen. Eigen schuld als je dan niet tegen een duwtje kan van de onze dienders die het ook niet makkelijk hebben. Womba uit Woudenberg | 19-01-2017 14:55 uur

