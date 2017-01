Weer gevelbol gevallen, Eemhuis dicht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 13:31 uur | update: 14:27 uur

Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 3) Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 3) Foto: RTV Utrecht (Foto 3 van 3) ‹ ›

AMERSFOORT - Het Eemhuis in Amersfoort is per direct gesloten. Het is een voorzorgsmaatregel, nadat een aluminium bol van het gebouw is gevallen. Water dat in de bol was gelopen, is bevroren. Mogelijk is het object daardoor losgeraakt.



Niemand is geraakt door het neerstortende voorwerp, maar het pand is rondom bekleed met honderden van deze halve bollen. Er wordt nu overlegd over het risico dat er nog meer bollen naar beneden komen.



In het Eemhuis zijn naast Bibliotheek Eemland ook Archief Eemland, Scholen in de Kunst en Kunsthal KAdE gevestigd. Die gebruiken allemaal dezelfde ingang en zijn daardoor nu onbereikbaar. De bibliotheek laat weten dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen, waardoor het pand morgen waarschijnlijk weer geopend zal zijn.



In april 2015 waren er na een storm ook al problemen met de opvallende gevelbekleding. Toen kwamen twee aluminium bollen naar beneden en raakten andere bollen een beetje los.









-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers tja , dat heb je nu als alles zo goedkoop mogelijk moet zijn en je geen technische vakscholen meer hebt zoals de vroegere l.t.s. , de docenten van de vmbo's techniek kunnen zelf niet eens meer een hamer vast houden ,laat staan een keurig lasnaatje zetten of iets goed vastlijmen .... verbaasde harrie uit Utrecht | 20-01-2017 17:13 uur Laat me raden, dezelfde aannemer die met een tubetje kit de rode gevelplaten van het hoge school amersfoort gebouw heeft geplakt? Stelletje prutsers, levensgevaarlijk en een enorme kostenpost om te herstellen. (die spuug lelijke rode netten van de hu-a zitten er inmiddels al wat, 2 jaar op?! Zo meteen is dat spul vergaan en is het wachten op dodelijke ongelukken) vonkentrekker uit Amersfoort | 19-01-2017 17:56 uur

Nieuwsoverzicht