Glasplaten vallen op man in Linschoten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 14:08 uur | update: 14:22 uur

Foto: Woerden.tv (Foto 1 van 2) Foto: Woerden.tv (Foto 2 van 2) ‹ ›

LINSCHOTEN - Aan de Korte Linschoten is donderdagmiddag een man gewond geraakt.



Tijdens werkzaamheden op een boerderij viel een stapel glasplaten om, over de man heen. De man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend.



De brandweer kwam ter plaatste om het ambulancepersoneel te ondersteunen.







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht