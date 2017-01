Recherche onderzoekt horlogeroof Nieuwegein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 14:24 uur | update: 14:31 uur

NIEUWEGEIN - In Nieuwegein is een jongen beroofd van zijn horloge. De recherche zoekt getuigen.



Woensdag rond 17.50 uur stapte de 16-jarige jongen uit IJsselstein uit de tram bij het winkelcentrum Hoog-zandveld. Hij werd achtervolgd door drie jongens. Op de splitsing van de Korenbloemstraat met de Lijsterbestunnel spraken twee van hen het slachtoffer aan. Ze wilden zijn horloge en geld.



De jongen wilde dit in eerste instantie niet afgeven, maar toen één van de twee hem bedreigde met een steekwapen, gaf hij zijn horloge.



De twee jongens renden weg richting de derde jongen die stond te wachten. Ze vluchtten daarna in de richting van de Albert Heijn. Het slachtoffer ging naar een vriend en de politie werd ingeschakeld. In de omgeving zochten agenten naar de verdachte, niemand werd aangetroffen.



SIGNLAMENTEN

De eerste verdachte is een jongeman met een donkergetinte huidskleur, rond de 19 jaar oud, ongeveer 1.74 meter lang met een normaal postuur. Hij had een volle baard, kort zwart haar en droeg een donkergroen jas.



De tweede verdachte is degene die met het steekwapen dreigde. Hij heeft een blanke huidskleur, is rond de 18 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang met een normaal postuur. Hij heeft zwart krullend haar tot in zijn nek en droeg een donkerblauwe jas en een witte pet.



Van de derde verdachte, degene die op afstand stond te wachten, is geen duidelijk signalement.



