Wegenwacht druk met winterse pechgevallen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 14:39 uur | update: 14:45 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het is deze week flink aanpoten voor wegenwachters van de ANWB. Per dag komen er zo'n tweeduizend extra meldingen binnen. Boosdoener is de vorst.



Om zes uur vanmorgen begint de dienst van Martijn Boogaard. Als hij zich op 'beschikbaar' zet komt direct de eerste melding binnen. "We gaan naar de Nobelstraat in Utrecht. Daar staat een Nissan Primera met hoogstwaarschijnlijk een accuprobleem", zegt Boogaard terwijl hij zich naar Utrecht haast. Bijna alle pechgevallen vanmorgen hebben te maken met een kapotte of verzwakte accu. "We hoeven ons niet te vervelen vandaag."



Volgens Boogaard is in de winter 90 procent van de pechgevallen kou gerelateerd. "Naast accuproblemen komen we veel bevroren deuren, bevroren handremkabels en ruitenwissers die vast zitten tegen." Vanwege de drukte zet de ANWB extra mensen in. "Ik was eigenlijk vrij vandaag, maar mag nu toch aan het werk."



KURK

Een accu gaat gemiddeld drie tot zes jaar mee, maar volgens Boogaard, die al achttien jaar voor de ANWB werkt, zijn er wel tips om te voorkomen dat de auto stil blijft staan. "Zorg dat de auto niet op de handrem staat en door een kurk onder je ruitenwissers te stoppen voorkom je dat ze vastvriezen. En door je deurportieren en sleutelgat in te smeren voorkom je dat de deuren niet meer open gaan." Maar de doorgewinterde wegenwacht dat maar weinig mensen dit doen.



Hoewel de ANWB extra mensen in zet, kan niet voorkomen worden dat bij extreme drukte mensen soms toch iets langer moeten wachten dan normaal. "Maar we doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te helpen", zegt een woordvoerder van de ANWB.





