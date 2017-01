Utrechter krijgt jaar cel voor neersteken net vrijgekomen man

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 14:57 uur | update: 14:59 uur

UTRECHT - Een 23-jarige man Utrecht is veroordeeld tot een jaar cel. De rechtbank acht bewezen dat hij een man die net was vrijgekomen heeft neergestoken en zwaar lichamelijk letsel wilde toebrengen.



De Utrechter is wel vrijgesproken van poging tot doodslag. Het aangetroffen letsel in de hals past volgens de rechter niet bij een messteek richting hals. Daarnaast heeft het slachtoffer wisselend verklaard over de wijze waarop hij is gestoken en heeft hij als enige gezegd dat er richting hals is gestoken.



De rechtbank oordeelt wel dat de Utrechter geprobeerd heeft om het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Het steken in het bovenbeen heeft een slagaderlijke bloeding met ernstig bloedverlies als gevolg gehad.



In de telefoon van de Utrechter zijn daarnaast sms-berichten aangetroffen waarin wordt gezegd "ik maak hem dood". De rechtbank houdt er dan ook ernstig rekening mee dat de man weer een ernstig misdrijf zal begaan en heeft daarom ook contactverbod met het slachtoffer opgelegd.



