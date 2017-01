De Bilt wijst locaties tijdelijke woningen aan

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 14:59 uur | update: 14:59 uur

Foto: Google Streetview

DE BILT - De Bilt heeft vijf locaties aangewezen waar 44 tijdelijke woningen voor statushouders, spoedzoekers en starters gebouwd gaan worden. Twee plekken die eerder in beeld waren, zijn afgevallen. Dat heeft het college van B en W besloten nadat er bezwaar was gemaakt tegen eerdere plannen.



Op de Alfred Nobellaan in De Bilt komen nu twaalf tijdelijke woningen. In Bilthoven komen er twaalf op de Berlagelaan, acht op het Zonneplein, en bij het Biltsche Meertje en het Burgemeester Fabiuspark ieder zes. Omwonenden zien de bouw van de huizen niet zitten; zij vrezen voor waardedaling van hun eigen huis.



De gemeente heeft nog wel een aantal alternatieve locaties onderzocht die door omwonenden en belangenorganisaties zijn aangedragen, maar die bleken niet geschikt. De gemeenteraad moet uiteindelijk besluiten of de bouwplannen van het college doorgaan. Daarom wordt er volgende week opnieuw over gesproken.





Reacties van lezers En zo zie je maar de bewoners zien het niet zitten en laten dit ook duidelijk horen. En ja de ratten van de gemeente gaan gewoon hun gang en trekken zich niets aan van de mening van de burgers die hun salaris betalen door middel van het belasting geld. We hoeven net zo goed straks niet te stemmen in Maart want ze doen toch waar ze zelf zin in hebben en dat is niet waar wij zin in hebben. danny visser uit Utrecht | 19-01-2017 18:07 uur Tip: Aan het Zandpad in Utrecht liggen nog diverse schuiten die daar weg moeten schijnbaar. Graaf een diepe kuil ergens in de gemeente op een braakliggend terrein, pomp deze vol met water, schuiten overhevelen en klaar is kees. Proleem op 2 plekken opgelost. Geen overlast procedure's voor andere omwonenden enz., enz... Frank uit Houten | 19-01-2017 17:43 uur

