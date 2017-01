Veilig wandelen langs Lekdijk in Wijk bij Duurstede

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 15:14 uur | update: 17:46 uur

LOPIK - Wijk bij Duurstede trekt 25.000 euro uit voor de aanleg van een veilig wandelpad langs de Lekdijk Oost. Wandelaars hoeven daardoor niet meer over de weg of in de berm te lopen. Het pad komt tussen het verlengde Euvenpad en het begin van de Veerweg.



Het initiatief voor het pad komt van een groep inwoners. Die moesten daarvoor wel eerst Rijkswaterstaat overtuigen, de eigenaar van de grond. Rijkswaterstaat ging akkoord op voorwaarde dat het een geasfalteerd pad wordt, omdat het gebied bij hoog water onderloopt.



Een particulier die de grond op dit moment pacht moet ook nog akkoord gaan. Als dat gebeurt gaat de aanleg nog dit jaar van start. Zoniet, dan komt het pad er volgend jaar als het pachtcontract is verlopen.





