Spil coketransporten voor 1,5 miljoen euro geplukt

AMERSFOORT/BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De 30-jarige Amersfoorter Danny H. moet ruim 1,5 miljoen euro terugbetalen aan de staat.



De man had een autobedrijf in Bunschoten. Vanuit die zaak werden volgens de rechtbank cocaïnetransporten naar Engeland georganiseerd.



De bende verstopte de drugs in een rol staal die op een vrachtwagen was gezet. De Amersfoorter kreeg eerder al een celstraf van negen jaar. Zes medeverdachten, onder wie de chauffeur, kregen straffen tot acht jaar.



Volgens de officier van justitie zijn er in totaal 88 transporten geweest, negen daarvan acht de rechter bewezen.



De 51-jarige Britse chauffeur van de vrachtwagen moet 860.000 euro terugbetalen.



