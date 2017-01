Seksbootjes Zandpad moeten voor 1 september weg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 16:12 uur | update: 20:54 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

UTRECHT - De eigenaren van de voormalige prostitutieboten aan het Zandpad in Utrecht krijgen tot 1 september de tijd om de schuiten te verwijderen.



Per 1 januari is de huurovereenkomst van de ligplaatsen opgezegd door Waternet. Een aantal boten in de Vecht is al weggehaald. Er liggen nu nog 26 schuiten van vijf exploitanten.



De peeskamers aan het Zandpad gingen in de zomer van 2013 dicht. Volgens de gemeente Utrecht was er sprake van mensenhandel.



Er wordt gewerkt aan een nieuwe prostitutiezone bij het Zandpad. Donderdag werd bekend dat de gemeente onvoldoende vertrouwen heeft in de bouwer. De opening van de peeskamers loopt daardoor forse vertraging op.



Reacties van lezers Is die niet iets voor asielzoekers (bootvluchtelingen)? Gewoon ombouwen die hap, schuiten laten liggen als beschermd stadsgezicht. Is er na de afbouw van de nieuwe peesstraat direct een goed intergratieproject. Of wellicht gewoon geschikt maken voor (studenten)huisvesting / starterswoningen om de sociale woningnood te verminderen. Waar zijn de creatieve ontwikkelaars hier in Utrecht (of daarbuiten)? Frank uit Houten | 19-01-2017 17:36 uur

