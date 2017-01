"Gevonden hoofd Breukelen kwam uit Colombia of Ecuador"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 16:17 uur | update: 16:38 uur

Reconstructie van het gezicht van de man. Foto: Politie

BREUKELEN - De politie heeft meer informatie over de dode man wiens hoofd ruim tien jaar geleden werd gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen.



De nog identiteitloze man heeft mogelijk van zijn geboorte tot ongeveer zijn dertigste levensjaar gewoond in Colombia of Ecuador. Vermoedelijk was hij tussen de 42 en 45 jaar oud.



Zijn hoofd werd in 2006 gevonden in het water, een jaar eerder werd zijn lichaam (zonder hoofd en handen) verbrand in een bos in Huizen. In 2008 toonde Opsporing Verzocht een reconstructie van zijn gezicht.



Maar nog zonder resultaat. Ruim tien jaar later is nog steeds niet duidelijk wie de man is en hoe hij aan zijn einde is gekomen.



NIEUW ONDERZOEK

Nieuwe forensische onderzoekstechnieken maken dat de politie nu specifiekere info heeft. Eerder was alleen bekend dat de man vermoedelijk uit Zuid- of Midden-Amerika kwam en dat hij tussen de 20 en 50 jaar oud was.



Het was al bekend dat de man 1.70 à 1.80 meter lang was. Hij had een atletisch lichaam en een verzorgd gebit met enkele witte vullingen. Ook is hij ooit geopereerd aan zijn blinde darm.



De politie heeft het opsporingsbericht ook verspreid in Colombia en Ecuador. De recherche hoopt dat iemand hem herkent en zijn familie alsnog duidelijkheid kan krijgen.



