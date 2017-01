Utrechters op erfpachtgrond zijn bezorgd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 18:39 uur | update: 18:41 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - In Utrecht zijn voor zover bekend 3500 mensen die een woning op erfpachtgrond hebben gekocht. Het huis is dan wel van de eigenaar, maar de grond is van de gemeente. Daar betalen eigenaren ieder jaar een soort huurbedrag voor. De gemeente wil hen nu de mogelijkheid geven die erfpacht in een keer af te kopen tegen een korting.



Het klinkt aantrekkelijk, maar het gaat om zeer grote bedragen. De Utrechtse Elvera Knagten vreest bijvoorbeeld dat ze voor een bedrag van rond de 40.000 euro de grond rond haar huis moet kopen van de gemeente. Ze betaalt nu per jaar nog geen 12 euro voor de grond. Elvera kan ervoor kiezen de grond nu niet te kopen, maar ook dan kan het haar straks veel geld gaan kosten.



De prijs die ze nu betaalt, is laag en voor vijftig jaar afgekocht. Maar die periode loopt over twintig jaar af. Daarna mag de gemeente de prijs flink omhoog gooien. Christel Jaarsma is advocaat en verdiept zich sinds kort in deze situatie. Ze merkt dat Utrechters op erfpachtgrond bezorgd zijn. "Ik kom ook mensen tegen die zeggen: de gemeente gaat de prijs echt niet ophogen, maar ze kunnen het wel."



De gemeente vindt dat ze een schappelijk voorstel doen aan de huiseigenaren. Volgens Jaarsma zou het al heel fijn zijn als de gemeente duidelijk is over wat er gebeurt als Elvera de grond nu niet koopt.



Op 26 januari en 2 februari zijn er informatiebijeenkomsten over de erfpachtsituatie in Utrecht.



