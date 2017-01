Exploitant Freya blij met andere investeerder Zandpad

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 19:23 uur | update: 19:35 uur

Foto: Gemeente Utrecht

UTRECHT - Exploitant Freya baalt van de vertraging, maar is blij dat er een andere investeerder op het Nieuwe Zandpad in Utrecht komt.



De gemeente maakte donderdagochtend bekend dat BeJa Accomodaties niet aan de slag kan met de nieuwe prostitutiezone. Het bedrijf is niet door het Bibob-onderzoek gekomen. Uit dit onderzoek blijkt volgens de gemeente dat "in ernstige mate gevaar bestaat dat met het vastgoed aan het Nieuwe Zandpad strafbare feiten worden gepleegd". Details over dit gevaar geeft de gemeente niet.



"Voor de sekswerkers is het vervelend, maar het is wel goed dat er een betere partij komt, want de huren en borgsom waren erg hoog. Het was bijna een verdubbeling van de prijs vergeleken met het oude Zandpad", zegt Caja van Tolie van Freya. "Als de sekswerkers er niks aan over houden is dat een vorm van uitbuiting. Ik heb de gemeente hiervoor ook gewaarschuwd. Ze zijn naïef geweest."



Vastgoedbedrijf Non Nobis is nu de eerste gegadigde om het Nieuwe Zandpad te ontwikkelen. Dat bedrijf verloor aanvankelijk de strijd van BeJa, maar is nu dus weer in beeld. Volgens Van Tolie is het voor dit bedrijf mogelijk om binnen vier maanden door het Bibob-onderzoek te komen.



