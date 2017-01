Woerdense wethouder De Weger treedt af

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 19:26 uur | update: vrijdag 20 januari 2017, 06:06 uur

Foto: Woerden.tv

WOERDEN - De Woerdense wethouder Tymon de Weger heeft donderdagavond zijn vertrek aangekondigd.



Zijn partij Christen Unie-SGP stapte vorige maand uit de coalitie toen de gemeenteraad instemde met de opstelling van winkels op koopzondagen. Hoewel er veel waardering bestaat voor De Weger, zag de politicus aftreden als de beste optie.



De inzet is nu dat de huidige minderheidscoalitie de rit gaat uitzitten. Daarover worden de komende tijd met alle partijen gesprekken gevoerd.



REACTIES

"Hij geniet veel vertrouwen. Des te meer betreur ik de stap die hij heeft moeten nemen", laat D66-wethouder Hans Haring weten in een reactie.



"Ik snap het, maar ik vind het erg jammer. In korte tijd heb ik hem erg leren waarderen", aldus wethouder Ivo ten Hagen van de VVD.



"Het vertrek van De Weger was gezien de politieke situatie onvermijdelijk, maar valt nog steeds te betreuren", stelt het CDA in Woerden. "Groot respect en dank voor zijn inzet", twittert raadslid Ruud Niewold.



De Weger was eerder wethouder in Utrecht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht