Drugsdealers Leidsche Rijn en Wittevrouwensingel gepakt

donderdag 19 januari 2017, 17:06 uur

UTRECHT - In het Utrechtse Leidsche Rijn zijn twee mannen aangehouden voor het dealen in drugs.



Getuigen zagen op de Houtrakgracht een transactie plaatsvinden tussen een man die aan kwam lopen en de inzittenden van een auto. Opgetrommelde agenten versperden de weg. De bestuurder van de auto schoot daarop een parkeerterrein op en ramde daar een andere auto.



De inzittenden verzetten zich tegen hun aanhouding, waardoor agenten pepperspray moesten gebruiken om hen aan te kunnen houden. In de auto en op de gereden route werden drugs aangetroffen. De twee mannen, Utrechters van 22 en 24 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De koper vluchtte, maar wordt mogelijk later nog aangehouden.



Op de Wittevrouwensingel bij het Griftpark werd woensdagavond een 54-jarige Utrechter aangehouden. Hij kocht daar drugs van een 28-jarige Utrechter die na een achtervolging is aangehouden in Overvecht.



