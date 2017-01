Digitale restauratie graftombe Domkerk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 20:42 uur | update: 20:51 uur

UTRECHT - De Utrechtse kunsthistorica Sanne Frequin gaat de graftombe van bisschop Gwijde van Avesnes digitaal restaureren.



Het praalgraf in de Domkerk is ruim zevenhonderd jaar oud en door vocht en verwaarlozing in slechte staat.



Restaureren is te duur, maar digitaal kan er wel een en ander in oude luister hersteld worden. Onder meer de rouwende figuurtjes op het monument, de zogenoemde pleuranten.



Gwijde van Avesnes was bisschop van Utrecht van 1301 tot 1317. Het gerestaureerde grafmonument is over een tijdje met een speciale app in volle glorie te bezichtigen



