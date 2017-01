Lokale omroepen slaan handen ineen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 07:00 uur | update: 17:23 uur

VEENENDAAL - De lokale omroepen in het oosten van de provincie Utrecht hebben plannen voor vergaande samenwerking. Doel is om tot een volwassen omroep te komen waar nieuws, sport en cultuur te horen en te zien zal zijn. Dat zegt de voorzitter van RTVV in Veenendaal tegen RTV Utrecht.



Het lokale medialandschap in het gebied ligt er op dit moment treurig bij. De omroepen hebben het financieel zwaar. Televisie wordt niet gemaakt en op de radio zijn vooral muziek of kerkdiensten te horen.



Eerder deze week maakte Veenendaal bekend de lokale omroep een impuls te willen geven. De omroep krijgt als het aan het college ligt jaarlijks bijna 35.000 euro. RTVV wil als eerste gaan fuseren met Midland FM. Deze zender verzorgt al jaren radio-uitzendingen in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.



JOURNALISTEN

"We willen dat er in elke gemeente een actieve groep journalisten komt. De verhalen die ze maken worden uitgezonden vanuit één centrale studio", zegt voorzitter Jan van Leeuwen. "Er komt een eindredacteur die de journalisten gaat aansturen."



VRIJWILLIGERS

De omroep gaat grotendeels draaien op vrijwilligers die nu actief zijn voor Midland FM en de Stichting Lokale Omroep Kerken in Veenendaal. Maar Van Leeuwen gaat ook een oproep doen aan nieuwe radio- en televisiemakers in Veenendaal om mee te doen. Wat betreft televisie is de voorzitter al in gesprek met de lokale omroep in Ede. "Mogelijk kunnen we gebruik maken van de faciliteiten om programma's uit te zenden in Veenendaal."



Komend jaar moeten de plannen concreet worden. Eerst wordt afgewacht of de Veenendaalse gemeenteraad ook steun geeft aan de financiële impuls voor de omroep.



