OM: Cocaïnevergiftiging doodsoorzaak arrestant Amersfoort

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 21:10 uur | update: vrijdag 20 januari 2017, 00:16 uur

Foto: Familiefoto

AMERSFOORT - De 30-jarige Bertus de Man die zondagnacht na zijn aanhouding in Amersfoort overleed, is gestorven aan een coca´nevergiftiging. Dat concludeert de forensisch patholoog op basis van de uitkomsten van het toxicologisch onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie.



De politie wilde de Nijkerker zondagnacht controleren vanwege zijn rijgedrag. Er ontstond een achtervolging en Bertus werd hardhandig aangehouden in de Amersfoortse Langestraat omdat hij zich verzette. Hij werd vervolgens overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Toen hij daar onwel werd, begon de politie met de reanimatie, die daarna werd overgenomen door het ambulancepersoneel. Korte tijd later overleed Bertus in het ziekenhuis en startte de Rijksrecherche een onderzoek.



SECTIE

"Maandag kwam uit de voorlopige resultaten van de sectie geen doodsoorzaak naar voren. Wel werd toen al duidelijk dat het letsel dat werd gezien, niet van invloed is geweest op het overlijden van de man en bovendien te verklaren is door medisch handelen bij de reanimatie", aldus het OM.



COKE

Uit het toxicologisch onderzoek bleek donderdag dat Bertus een hoge concentratie coca´ne in zijn bloed had. Zo hoog dat hij hartproblemen kreeg. De forensisch patholoog oordeelt dat het overlijden van de Nijkerker goed kan worden verklaard door de grote hoeveelheid drugs. Een tweede doodsoorzaak door ziekte wordt nog onderzocht.



De nabestaanden van de overleden arrestant en de betrokken agenten zijn vandaag ge´nformeerd over de bevindingen. De Rijksrecherche zet het onderzoek voort. De politieambtenaren zijn of worden in het onderzoek als getuigen gehoord. Na afronding hiervan zal de officier van justitie op basis van het proces-verbaal en het definitieve rapport van het NFI een eindbeslissing nemen.



FAMILIE

De familie gelooft de onderzoeksresultaten niet. De stille tocht voor Bertus gaat vrijdag dan ook gewoon door. "Het is klinkklare onzin. Bertus is niet door drugs overleden", zegt een zus.



De familie denkt dat agenten zondagnacht buitensporig geweld hebben gebruikt bij de aanhouding in Amersfoort en dat Bertus daardoor is overleden.



De nabestaanden hebben zijn lichaam daarom overgedragen aan forensisch patholoog Frank van de Goot, die vaker wordt ingezet door particulieren, zoals in de zaak van Dascha Graafsma uit Hollandsche Rading.



Reacties van lezers kijk jullie kunnen wel gaan zitten te ouwe hoeren over deze jongen, maar kijken jullie het nieuws wel? En dan gebruikte hij af en toe wat? En die persoon die zegt dat hij wel 50 lijkt denk dat je maar beter gewoon even een bril op kan zetten, want dan heb je waarschijnlijk jezelf ook nooit goed bekeken in de spiegel. Je moet eens op je woorden gaan letten dit een jongen die tot de dood gewurgd is. En als je zijn dode lichaam wilt zien is dat geen probleem dan kan je zien wat de reden is van zijn dood. Ik weet dat want ik ben zelf ook een reiziger. Word een beetje ziek van het oordelen wat je niet eens kan doen. Je kent die jongen niet je kent het verhaal niet, dus wie zijn jullie om te oordelen. ZE BEWEREN DAT ER OOK GEEN NEKKLEM WAS! Nou die nek klem is over duidelijk te zien en dat zie je ook als je kijkt naar zijn dode lichaam dus nogmaals praat niet over iets waar je niets van weet. En een rotzak? Ik vind die persoon die dit net zei toch zelf de grootste rotzak om zo te praten over deze jongen. Meer heb ik jullie niet te zeggen ga je dood schamen voor je woorden. rico uit | 20-01-2017 17:26 uur @Pietjebel, dat op het matje roepen van de verantwoordelijke wordt wat moeilijk lijkt me. Het is weer de zoveelste die door de naaste familie gezien wordt als het toonbeeld van lief en braaf. Zoiets zou hij nooooit doen... Wel dus. M uit Utrecht | 20-01-2017 13:38 uur ze hadden beter de onderste steen beneden kunnen houden ... Leip Snugger uit Utreg | 20-01-2017 13:25 uur Tja......heel onverwacht dit. Schuld voor dit tragische overlijden afschuiven op de politie is zo gek nog niet. Accepteren dat mensen niet altijd verantwoording nemen voor hun eigen gedrag is toch een stuk lastiger voor de meesten.......... EA uit Utrecht | 20-01-2017 12:48 uur De onderste steen is boven. Jammer genoeg niet in het voordeel van de eisers. Jan uit Amersfoort | 20-01-2017 12:47 uur Hoe is het eigenlijk met die melkboer uit Nijkerk die een paar jaar geleden het licht uit zijn ogen werd geslagen door een paar gasten? Hendrik uit Nijkerk | 20-01-2017 12:04 uur Hij dronk niet, gebruikte geen drugs enz. Denk niet dat we die familie serieus moeten nemen. Blijft triest natuurlijk. Maar geen schuld afschuiven naar de politie. Hebben mogelijk een ernstige aanrijding (onder invloed van) met onschuldige slachtoffers voorkomen. Hulde daarvoor. Kobus uit Utrecht | 20-01-2017 09:34 uur Volgens de familie gebruikte hij niets! blijkbaar kende ze hem toch niet zo goed. De pers had er beter aan gedaan om zich wat meer in deze man en zijn familie te gaan verdiepen! Dan waren ze er achter gekomen dat een stille tocht totaal niet op zijn plaats is. Hulde aan de politie die blijkbaar toch correct gehandeld heeft. Willem uit Nijkerk | 20-01-2017 09:09 uur Dus deze super lieve jongen die volgens zijn familie geen enkele vlieg kwaad deed en ook nooit met de politie zou gaan vechten heeft zijn eigen eigenlijk gewoon helemaal dood gesnoven aan de coke. Ik had al zo mijn twijfels over de opmerkingen van de familie dat hij door de politie vermoord is ...... Ik neem aan dat de familie nu ze weten dat hij aan de dope zat de stille tocht afblaast?? Uiteraard niet want ze geloven de uitkomst van het onderzoek niet ...... dat mag! Ik geloof namelijk de stelligheid van de familie niet dat Bertus zo'n lieve jongen was en zeker geen crimineel was ..... P. uit Utrecht | 20-01-2017 09:06 uur Ontzettend verdrietig dat deze man plotseling en onder deze omstandigheden is overleden. Ik kan mij de schok en het ongeloof wel voorstellen, evenals trouwens de beslissing om hem voor merkwaardig rijgedrag aan te houden. Een second opinion van iemand die het vertrouwen van de familie heeft lijkt mij daarom een goed plan. Gebaseerd op wat ik tot nu toe gelezen heb kan dat nog alle kanten opgaan. Er volgt dus of een bevestiging van wat al geconstateerd is, of er komen aanwijzingen dat zich iets anders heeft afgespeeld. M.J. uit Amersfoort | 20-01-2017 01:37 uur coke maakt meer kapot dan je denkt, 30 jaar hij lijkt wel 50. drugs de wereld uit. carel uit Huizen | 19-01-2017 23:09 uur Ik denk dat t voor de familie moeilijk te accepteren is dat hun zoon en broer toch niet zo n lieverdje was als dat ze dachten en de verwondingen in z'n gezicht vielen wel mee kan gewoon bij verzet gebeurd zijn .veel sterkte voor de nabestaande Johanna uit Veenendaal | 19-01-2017 22:47 uur Dat verklaart ook de rest van de gang van zaken. Mensen die strak staan van de coke zijn extreem gevaarlijk en luisteren niet naar rede. Wat een rotzak was het dat hij strak van de drugs achter het stuur ging zitten en daarmee levens riskeerde. Goede zaak dat de politie zijn rijgedrag spotte voordat er een fataal ongeluk van kon komen. Thomas uit Utrecht | 19-01-2017 22:39 uur Ik heb niks gelezen over een gebroken nek Pietje Bel. Het NFI is betrouwbaar, dus overleden aan overmatig cocaÝne, tja, ze kunnen altijd wel de politie de schuld geven maar nu ten onrechte dus. Peet uit Utrecht | 19-01-2017 22:28 uur en er werd gezegd dat hij geen drugs gebruikte. dan hecht ik ook geen waarde aan de rest wat er gezegd werd. twee uit | 19-01-2017 21:34 uur waarom is hij in amersfoort gereanimeerd??? volgens 112 meldingen. guus uit Houten | 19-01-2017 21:28 uur owja ze zoeken een reden nu.. en die gebroken nek en neus en de verwondingen dat word nu buiten toxilogisch onderzoek gehouden.. echt slecht dit serieus heel veel sterkte aan de nabestaande !! en hoop dat diegene die zich bemoeid hebben met deze aanhouding alsnog op het matje geroepen worden voor het buitensporig gebruik van geweld !! pietjebel uit Utrecht | 19-01-2017 21:19 uur

