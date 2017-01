Rel om billenfoto Cothense voetbalsters

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 22:12 uur | update: vrijdag 20 januari 2017, 07:45 uur

Foto: Geert Lommers

COTHEN - Bij voetbalclub SVF in Cothen lopen de gemoederen hoog op door een pikante foto van een dameselftal.



Het team poseerde tijdens een uitje (deels) met de billen bloot in een brandweerkazerne. Het was een grapje en het was zeker niet de bedoeling dat de foto's naar buiten zouden komen, maar ze werden toch gelekt op sociale media en zijn daar viral gegaan.



De voorzitter van de voetbalclub heeft op de website van SVF zijn visie gegeven op de kwestie, maar dat is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Zo is de voorzitter van de PR-commissie opgestapt omdat hij het niet eens is met de wijze van communiceren.



Ook twee voetbalsters geven onder het stuk van de voorzitter hun mening. "Het belangrijkste wat wij willen meegeven is dat dit nooit onze intentie is geweest. De macht die social media heeft is door een aantal aanwezigen onderschat", schrijven ze.



Reacties van lezers Ja en?. Ik ben Guusje uit IJsselstein zoveel ophef erover, ze wou zelf uit kleding half en dan is vaak kans dat social media terecht komt ook. Als slecht weten hebt had dit niet gedaan. Ga door met jullie sport en zeur niet om. Nieuwegeiner uit Nieuwegein | 20-01-2017 15:27 uur "Grapjes" op social media maken meer kapot dan je lief is. Jan uit Amersfoort | 20-01-2017 12:49 uur Heerlijke billen, niets mis mee, een compliment voor de dames ! Dick uit Utrecht | 20-01-2017 12:04 uur wat een ophef ieder jaar weer komt er een jaar kalender uit het zij mannelijke of vrouwelijke sporters in pikante outfit . geen probleem van maken lekker plezier in de sport en onderling guusje uit IJsselstein | 20-01-2017 11:28 uur

