Utrecht wil extra controle biomassacentrale

UTRECHT - De nieuwe biomassacentrale op de Utrechtse Lage Weide moet goed in de gaten gehouden worden. Dat vindt D66 in de stad. De partij pleit er voor om in een register bij te gaan houden wat er in de centrale gestookt gaat worden.



De biomassacentrale vervangt een gasgestookte installatie, die de stadsverwarming in Utrecht en Nieuwegein verzorgt. Stoken op gas is niet milieuvriendelijk, en dus wil Eneco die gascentrale vervangen door een installatie die gestookt wordt op snoeiafval, van bomen en struiken. Dat afval moet aangevoerd worden vanuit gebieden die maximaal 100 kilometer van Utrecht liggen.



D66 wil nu precies weten of Eneco zich wel aan die afspraken houdt, door het aanleggen van een register. Zo kan gecontroleerd worden of er niet stiekem hout uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika in de centrale verdwijnt.



Tijdens een vergadering van de raad, donderdagavond bleek dat veel partijen moeite hebben met de biomassacentrale. Maar de meeste partijen beseffen dat er geen beter alternatief is. Bovendien gaat de gemeente niet over de centrale; de provincie heeft de vergunning verleend.



Partijen hebben onder andere moeite met het feit dat de houtsnippers worden aangevoerd door vijfendertig vrachtwagens per dag. Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) is daar ook niet enthousiast over, maar ze geeft aan dat vervoer over het Amsterdamrijnkanaal logistiek niet mogelijk is.





