"Utrecht moet taxivergunning zelf controleren"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 00:15 uur | update: 06:19 uur

Foto: Robin Utrecht, ANP

UTRECHT - De gemeente Utrecht moet zelf weer taxi's in de stad gaan controleren. Dat zeggen de SP en de PvdA in de Utrechtse raad.



Tot vorige maand deed een onafhankelijke organisatie die controle; de Stichting Taxi Keurmerk Utrecht (STKU). Maar die heeft per 1 januari het bijltje erbij neergegooid. De stichting vond dat ze onvoldoende middelen had om de controles uit te voeren. Daarnaast waren de taxichauffeurs niet blij met de STKU; er was geen vertrouwen in de organisatie.



STRAATTAXI

Raadslid Ruben Post van de PvdA wil nu dat de gemeente zelf de controle van de kwaliteit van straattaxi's in de hand neemt. Hij vindt dat de privatisering van de branche te veel is doorgeschoten.



Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) houdt op dit moment alle opties open. Misschien komt er een nieuwe stichting of wellicht volgt ze het plan van de PvdA en SP. Op dit moment voert de gemeente de controles al uit, omdat de STKU daarmee gestopt is.





