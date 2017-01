Stroomstoring in Maarssen opgelost

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 05:54 uur | update: 09:46 uur

MAARSSEN - De stroomstoring in Maarssen is opgelost. De oorzaak was een defecte kabel.



Door de storing die vrijdagochtend vroeg rond 04.15 uur begon, zaten zeker 2600 huishoudens zonder stroom. De problemen waren rond 08.45 uur verholpen.



Omdat de storing langer dan vier uur duurde, hebben de getroffen klanten van netbeheerder Stedin recht op compensatie. Die is 35 euro. Volgens Stedin hoeven klanten daar niets voor te doen. Het geld wordt binnen enkele weken op hun rekening gestort.







