Burenruzie De Meern eindigt in politiecel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 08:10 uur | update: 08:36 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

DE MEERN - De politie in De Meern heeft twee ruziŽnde buurmannen opgepakt en een nacht in de cel gezet. Het al langer lopende conflict escaleerde donderdagavond na een klacht over geluidsoverlast.



Over en weer werd geweld gebruikt, nadat een van de buurmannen was komen klagen bij de ander. De politie moest eraan te pas komen om de ruzie te beŽindigen.



De recherche onderzoekt de zaak en gaat de verdachten vrijdag horen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht