Meer dan 9000 euro vuurwerkschade in Bunschoten

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De gemeente Bunschoten is dit jaar 9100,- euro kwijt aan vuurwerkschade. In de periode rond oud en nieuw sneuvelden zeker 25 verkeersborden en 7 afvalbakken.



De grootste tegenvaller was de schade die op nieuwjaarsdag werd toegebracht aan de ondergrond van een speeltuin. Dat kost de gemeente zeker 5800,- euro.



De gemeente Bunschoten zegt wel diverse preventieve maatregelen te hebben genomen om de schade te beperken. Zo werden prullenbakken uit voorzorg verwijderd en was er in december extra toezicht op straat.



De maatregelen konden niet voorkomen dat het schadebedrag dit jaar fors hoger was dan vorig jaar. De vorige jaarwisseling kostte de gemeente 5300,- euro aan vuurwerkschade. De meeste gemeenten in de provincie waren dit jaar juist minder geld kwijt aan vuurwerkschade.



Reacties van lezers Helaas is het op meerdere plaatsen in dit dorp nog steeds oud en nieuw schijnbaar. Bijna iedere avond nog vuurwerkoverlast. pepe uit Bunschoten-Spakenbur | 20-01-2017 13:31 uur

