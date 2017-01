Extra veiligheidsmaatregelen op kruispunt Achterberg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 10:43 uur | update: 11:45 uur

ACHTERBERG - De provincie gaat bij de aanpak van de doorgaande weg tussen Veenendaal en Rhenen extra rekening houden met fietsers.



De N233 wordt breder zodat er meer verkeer over kan rijden, maar volgens de inwoners van Achterberg wordt het onveiliger voor overstekende fietsers. Daarom gaat de provincie nu de maximumsnelheid op de weg verlagen naar zestig kilometer per uur. Ook wordt met politie en justitie overlegd of er camera's geplaatst kunnen worden: één om de maximumsnelheid te controleren en één voor het rijden door rood.



Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (Mobiliteit) spreekt van "een eerste stap" in de aanpak van het kruispunt van de Achterbergsestraatweg en de N233. De komende jaren wordt ook nog bekeken of er bijvoorbeeld een ongelijkvloerse kruising moet komen.



De veiligheid van het kruispunt is al jaren onderwerp van gesprek tussen provincie en omwonenden. Inwoners van Achterberg vinden het kruispunt gevaarlijk en onoverzichtelijk en pleiten voor maatregelen.





Reacties van lezers Vraag me af waar dat verhaal van die "onveiligheid voor fietsers" vandaan komt. Het verkeer wordt daar nu door verkeerslichten geregeld en bij mijn weten wel zodanig dat er geen auto's rijden als fietsers groen hebben. Het lijkt me niet zo moeilijk om dat gewoon zo te laten. Kost hooguit aanpassing van de verkeerslichten in plaats van allerhande toestanden als drempels en 60 km stukken. Verder zijn er tegenwoordig ook geen aparte palen meer nodig voor roodlicht en snelheidscontrole, dat kan in één, zie bijvoorbeeld de dr Dreeslaan in Ede. alko uit 't Veen | 20-01-2017 14:18 uur

