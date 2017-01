Minder criminaliteit in Soest, IJsselstein en Stichtse Vecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 11:46 uur | update: 13:03 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

SOEST - De criminaliteit in Soest, IJsselstein en Stichtse Vecht is vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers die de gemeenten naar buiten hebben gebracht. In Soest daalden de cijfers met 12 procent, in IJsselstein met 5,3 procent en in Stichtse Vecht met 7 procent.



Volgens de gemeente Soest waren er in 2016 vooral minder inbraken, autokraken, vernielingen en fietsendiefstallen. Wel waren er in meer geweldsmisdrijven en winkeldiefstallen. Ook was er iets vaker sprake van jeugdoverlast.



Burgemeester Rob Metz zegt blij te zijn met de daling op de meeste terreinen. "De cijfers zien er goed uit, maar resultaten uit het verleden geven natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Daarom blijven we, naast de repressieve maatregelen, preventief gedrag van inwoners stimuleren. Voorkomen is immers beter dan genezen."



IJSSELSTEIN

In IJsselstein daalde vooral het aantal openlijke geweldplegingen, inbraken in schuren, bedrijfsinbraken en fietsendiefstallen. Het aantal woninginbraken nam juist fors toe, met 59 procent. Burgemeester Van Domburg spreekt van een "onacceptabele stijging ten opzichte van vorig jaar". Hij roept inwoners van IJsselstein op hun woning beter te beveiligen.



STICHTSE VECHT

In Stichtse Vecht waren er in 2016 vooral minder fietsendiefstallen, woninginbraken, vernielingen en winkeldiefstallen. Een aandachtspunt voor burgemeester Marc Witteman is de toename van het aantal autokraken, van 314 in 2015 naar 424 in 2016. Deze vinden vooral plaats op de parkeerterreinen rondom de stations Breukelen en Maarssenbroek en nabij horecagelegenheden.



Ondanks het feit dat deze stijging ook landelijk te zien is, maakt hij de burgemeester zich daar zorgen over. "Autokraken geven een gevoel van onveiligheid en daarom is een daling van dit misdrijf van groot belang voor de verbetering van het veiligheidsgevoel." Het het college van burgemeester en wethouders zal binnenkort een besluit nemen over de plaatsing van camera's op parkeerterreinen.



KRITIEK

De criminaliteit lijkt in de meeste gemeenten al jaren te dalen, maar op cijfers is ook kritiek, blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat vorige week uitlekte. Politie en OM zeggen daarin dat de werkelijke criminaliteit veel hoger ligt. Dat komt door te weinig mankracht en daardoor doen mensen ook minder snel aangifte.



Reacties van lezers Het was deze week al eerder in het nieuws: de cijfers zijn niet betrouwbaar. Burgers en bedrijven zijn het vertrouwen in politie en justitie kwijt. Gevolg: minder bereidheid om aangifte te doen. Dan dalen de cijfers maar dat is schijn. Hier in Soest is het niet anders. Veel criminaliteit maar burgers melden het niet meer, hoef je je ook niet te ergeren als er niets mee gedaan wordt. Viv uit Soest | 20-01-2017 17:12 uur Maar het bericht rept niet over de gemeentes waar geen daling was. Is de criminaliteit daar soms gestegen? Zo ja, met hoeveel? Jeroen uit Voorheen Utrecht | 20-01-2017 14:12 uur

