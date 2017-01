Waarschuwing voor schaatsen op meren en sloten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 12:23 uur | update: 13:31 uur

HOOGLAND - Mensen moeten voorzichtig zijn als ze gaan schaatsen op meren, sloten en kanalen. Volgens de schaatsbond KNSB is het ijs op verschillende plekken nog niet veilig genoeg. Op diverse plaatsen zijn mensen door het ijs gezakt.



"Schaatsen op open water is echt nog te gevaarlijk", zegt Ramon Kuipers, coŲrdinator natuurijs bij de schaatsbond in Hoogland. Kuipers adviseert schaatsliefhebbers om te kijken naar de ijsclubs die hun baan open hebben en daar te gaan schaatsen.



Volgens de bond proberen vooral mensen in het Noorden en Noord-Oosten van het land of ze het bevroren water al op kunnen. "Daar is de meeste activiteit. Gelukkig hebben nog geen berichten binnen gekregen over ernstige ongelukken, maar we adviseren mensen om voorzichtig te zijn en naar clubs te gaan."



Vooralsnog hebben alleen ijsbanen op ondergespoten veldjes en banen de deuren geopend. Maar ook daar is het ijs de afgelopen dagen niet veel dikker geworden. Met alleen een paar graden nachtvorst groeit het ijs volgens de schaatsbond nauwelijks.







Reacties van lezers vraag eens aan de schaatsers wat voor voorzorg maatregelen zij hebben genomen voordat ze het ijs op gingen . gisteren beelden op de tv een vader met een kind van amper 5 jaar op het open water ijs guusje uit IJsselstein | 21-01-2017 08:58 uur

