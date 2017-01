Vandalen vernielen ijsbaan Nigtevecht, schaatskansen verkeken

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 12:56 uur | update: 15:49 uur

Foto: Twitter De Korte Baan (Foto 1 van 3) Foto: Twitter De Korte Baan (Foto 2 van 3) Foto: Twitter De Korte Baan (Foto 3 van 3) ‹ ›

NIGTEVECHT - De ijsbaan in Nigtevecht is vannacht vernield. "Dit is diep, diep triest en respectloos naar het dorp", schrijft de ijsvereniging op Twitter.



Het ijs is stukgemaakt, waardoor er grote wakken zijn ontstaan. "De kans dat er geschaatst kan worden in Nigtevecht is nu helemaal verkeken."



De lokale ijsvereniging roept de dader(s) op zich te melden. "Daders meld je NU nog vrijwillig. We willen graag in gesprek. Weet iemand meer, laat het weten!"



Reacties van lezers Zielige jongetjes die nooit van hun mammie schaatsen mochten krijgen? Jan uit Amersfoort | 20-01-2017 19:10 uur ok dit hadden we inderdaad niet mogen doen. waar kunnen we ons melden? terry uit Weesp | 20-01-2017 14:42 uur

