Stroomstoring in Amersfoort verholpen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 13:11 uur | update: 14:27 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - In het Amersfoortse Soesterkwartier is aan het begin van de middag bij zeker 2800 aansluitingen de stroom uitgevallen. Monteurs hebben de storing inmiddels verholpen.



Bedrijven en instellingen in de buurt meldden dat ze even niet bereikbaar zijn. Ook zou een supermarkt de deuren hebben dichtgehouden in verband met de veiligheid.



De stroomstoring begon volgens netbeheerder Stedin om 12.45 uur. De oorzaak is nog onbekend.



Vrijdagochtend was er ook al een stroomstoring in Maarssen. Daar zaten 2600 huishoudens zeker vier uur zonder stroom.



