Politie pakt overvallers op A2

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 13:46 uur | update: 15:08 uur

De politie heeft helikopterbeelden van de aanhouding vrijgegeven. Foto: Twitter Politie Amsterdam (Foto 1 van 3) De politie heeft helikopterbeelden van de aanhouding vrijgegeven. Foto: Twitter Politie Amsterdam (Foto 2 van 3) De politie heeft helikopterbeelden van de aanhouding vrijgegeven. Foto: Twitter Politie Amsterdam (Foto 3 van 3) ‹ ›

VIANEN - De politie heeft vrijdag na een achtervolging op de A2 zes overvallers aangehouden. In Amsterdam hadden zij een vertegenwoordiger overvallen die op bezoek ging bij een juwelier. De vertegenwoordiger raakte daarbij gewond.



De verdachten waren na de overval op de vlucht geslagen en overgestapt in een andere auto. De politie wist dit voertuig op de A2 te traceren.



De auto reed op normale snelheid, in de hoop niet op te vallen. Dat gaf de politie gelegenheid om een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) op te roepen.



Zij hebben vervolgens de auto klemgereden en de overvallers uit de wagen getrokken. Een verdachte bleek zich zelfs verstopt te hebben in de kofferbak.



De A2 van Utrecht richting Den Bosch was voor de actie afgezet. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.



De verdachten en de vluchtauto zijn naar Amsterdam overgebracht. Rechercheurs doen verder onderzoek.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 4 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Daar heeft Monica gelijk in.Om eerlijk te zijn heb er respect voor dat er in deze tijd nog mensen zijn die politiewerk willen doen. S uit Amersfoort | 20-01-2017 16:45 uur Zou leuk zijn als al die anti politie figuren dat hier ook zouden neer zetten. Maar nee alleen als ze kunnen muggenziften en denken de politie naar beneden te kunnen halen Monica uit Utrecht | 20-01-2017 16:26 uur Mooie actie van de politie. Daar wil ik wel even voor in de file staan. Hopelijk doen ze de boeven geen pijn, anders hebben we dat weer. Peter van G. uit Utrecht | 20-01-2017 16:13 uur Goed dat ze gepakt zijn! Zou wel gaaf zijn als de politie deze beelden online zet. #PRO247 J. uit Utrecht | 20-01-2017 15:31 uur

Nieuwsoverzicht