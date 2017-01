Twijfels over doodsoorzaak Bertus de Man na contra-expertise

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 14:48 uur | update: 17:39 uur

Foto: Door familie beschikbaar gesteld aan RTV Utrecht

AMERSFOORT - De bekende patholoog Frank van de Goot heeft twijfels bij de uitkomst van het onderzoek dat het Openbaar Ministerie heeft uitgevoerd op het lichaam van de overleden arrestant Bertus de Man.



Het Openbaar Ministerie liet donderdag weten dat Bertus is overleden als gevolg van een overdosis coca´ne. Daarnaast zou het geconstateerde letsel op het lichaam niet van invloed zijn geweest op het overlijden en bovendien te verklaren zijn door medisch handelen bij reanimatie.



CONTRA-EXPERTISE

Op verzoek van de nabestaanden heeft inmiddels een contra-expertise plaatsgevonden door patholoog Frank van de Goot. Zijn voorlopige bevindingen komen niet helemaal overeen met de conclusies van het Openbaar Ministerie.



Volgens de advocaat van de familie, Arjan Syrier, lijken er aanwijzingen te zijn dat Bertus de Man niet enkel is overleden als gevolg van drugs. "Bovendien zegt de patholoog dat het echt te vroeg is om te zeggen dat geweld niet heeft bijgedragen aan het overlijden van Bertus", zegt Syrier.



CONCLUSIES

In de loop van volgende week worden de definitieve conclusies van de contra-expertise verwacht.



Vrienden en familieleden van Bertus de Man lopen vrijdagavond vanaf 18.00 uur een stille tocht.



