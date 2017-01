Vrouw redt hond van ijs en belandt in wak

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 14:52 uur | update: 14:53 uur

Foto: Peters Hotnews

WILNIS - Een vrouw is vrijdagmiddag in Wilnis door het ijs gezakt toen ze probeerde een hond te redden.



Ze slaagde erin te voorkomen dat de viervoeter verdronk, maar haalde zelf wel een nat pak. De ambulance is zelf gekomen om de vrouw na te kijken. Het is niet bekend hoe ze er precies aan toe is.



Het ongeluk gebeurde langs de Ringdijk.



Reacties van lezers HELD! jamy uit Nieuwegein | 20-01-2017 19:06 uur Dat risico neem je voor je dier! Compliment. Evert Evert uit Utrecht | 20-01-2017 16:53 uur Deze dame erelid maken van de dierenbescherming verdient ze wel S uit Amersfoort | 20-01-2017 16:41 uur Geweldig goed werk van deze dame, sterkte!! Arie Arie uit Utrecht | 20-01-2017 15:29 uur

