OM: Cel voor Utrechter die vriend door hoofd schoot

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 15:15 uur | update: 15:33 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Een 18-jarige Utrechter die vorig jaar per ongeluk zijn vriend door het hoofd schoot, moet een half jaar de cel in als het aan justitie ligt. De jongen zat wat met een vuurwapen te spelen, toen het plotseling afging.



De vriend kreeg een kogel door zijn voorhoofd, maar hij overleefde het en houdt er wonder boven wonder geen blijvend letsel aan over. Hij wil ook geen schadevergoeding.



Het schieten was een ongelukje, maar bij de schutter thuis in Overvecht werden ook cocaïne en de buit van een plofkraak gevonden.



Hij zit op dit moment al in een jeugdinrichting wegens drugshandel.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Altijd al gedacht dat dit soort figuren niet zo veel hersens hebben. Maar dat kan dus ook zijn voordelen hebben, zoals hier blijkt. Lombokker uit Utrecht | 20-01-2017 17:35 uur

Nieuwsoverzicht