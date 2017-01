Fietser gewond na frontale botsing met vrachtwagen in Woerden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 15:29 uur | update: 15:32 uur

WOERDEN - Een fietser is vrijdagmiddag geraakt bij een ongeval in Woerden. De jongen botste tegen een vrachtwagen op de Rietveld.



Het slachtoffer fietste samen met twee andere jongens richting Nieuwerbrug. De fietser die aan de buitenkant fietste maakte een slinger de weg op en botste toen op een tegemoetkomende vrachtwagen.



De jongen knalde eerste tegen de voorkant van de vrachtwagen en daarna tegen de zijkant. Hij is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.



