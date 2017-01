De oude Munt in Utrecht is vernieuwd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 16:19 uur | update: 16:57 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het oude Muntgebouw aan de Leidseweg in Utrecht is vernieuwd. Het historische gebouw, waar ook de Koninklijke Nederlandse Munt zit, wordt gebruikt voor evenementen en congressen. Over een paar maanden is er ook een escape room.



In de Munt zat lange tijd het Geldmuseum, maar dat sloot drie jaar geleden de deuren en sindsdien is een groot deel van het gebouw van Adriaan Derksen. Hij ziet zichzelf als pandbewaarder:



"Dit is prachtig dat je dit soort markante rijksmonumentale panden mag exploiteren en dat doen wij dus als pandbewaarder", aldus Derksen. "Wij bewaren het imago en alles wat daarbij hoort van zo'n pand."



MUNTEN

De Koninklijke Nederlandse Munt zit nog in het oude gebouw en slaat daar nog steeds munten. Directeur René van Dijk vindt het mooi dat de exploitant het pand grotendeels in tact laat:



"We zitten hier al sinds 1911", aldus Van Dijk. "Het heeft toch een hele eigen uitstraling dit pand en dat zie je gelukkig ook daar en dat is ook één van de voordelen van hun aanpak."



TOEKOMST

In de toekomst gaat de productie van munten ook verdwijnen uit het pand, zo zegt de directeur: "Dit is om allerlei redenen niet zo efficiënt en we zijn op zoek naar een plek waar we handiger kunnen produceren."



Volgens de directeur is de locatie niet handig, omdat het in de milieuzone ligt en omdat de Leidseweg een fietsweg is geworden. "Dat betekent dat vrachtauto's die hier grondstoffen komen lossen allerlei documenten moeten invoeren. Het zijn kleine wegen. We zitten naast een fietsstraat. Dat is voor een industrieel bedrijf lastig."



Een nieuw onderkomen heeft de Koninklijke Nederlandse Munt nog niet gevonden, maar ze willen wel in Utrecht blijven.



