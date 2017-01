FC Utrecht klaar voor het duel met Ajax

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 15:59 uur | update: 18:08 uur

UTRECHT - FC Utrecht gaat vol vertrouwen de wedstrijd met de huidige nummer 2 van de eredivisie in. In Galgenwaard komt zondag Ajax op bezoek.



FC Utrecht trainer Erik ten Hag lijkt weinig te veranderen ten opzichte van het duel van vorige week tegen Sparta. Zo lijkt Mark van der Maarel de rechtsback te worden en zit Giovanni Troupée op de bank. Ook Kristoffer Peterson zal starten vanaf de reservebank.



Sinds maart 2009 heeft FC Utrecht in Galgenwaard niet meer verloren van Ajax. Het duel begint zondag om half 1 en is live te volgen bij Radio M Utrecht.





