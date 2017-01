Cel voor Utrechter die zijn vriendin sloeg en schopte

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 17:19 uur | update: 17:20 uur

Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

UTRECHT - Een 53-jarige man die vorig jaar in Utrecht zijn vriendin mishandelde is veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook moet hij zich van de rechter verplicht laten behandelen.



De man sloeg zijn vriendin tijdens een ruzie in haar gezicht en schopte haar, toen zij op de grond lag, meermalen tegen haar hoofd. De rechtbank houdt er ernstig rekening mee dat hij opnieuw in de fout gaat.



De man die tegenwoordig in Zoetermeer woont, is al vaker veroordeeld voor geweld tegen partners en ex-partners. Hij liep nog in een proeftijd.





Reacties van lezers Ik begrijp dit niet. Hardleers figuur dat al meerdere keren in de fout is gegaan. En dan toch maar weer een voorwaardelijke straf geven. Wat is er toch aan de hand met de rechters in Nederland? Lombokker uit Utrecht | 20-01-2017 17:43 uur

