Fakkels en luide muziek bij stille tocht voor Bertus de Man

AMERSFOORT - Honderden mensen hebben vrijdagavond in Amersfoort een stille tocht voor Bertus de Man gelopen. Onder hen waren ook leden van motorclub No Surrender.



De politie had de 30-jarige Nijkerker zondagnacht opgepakt in de Amersfoortse Langestraat. In het cellencomplex in Houten werd hij onwel en in het ziekenhuis overleed hij.



Volgens het Openbaar Ministerie is Bertus de Man hoogstwaarschijnlijk gestorven aan cocaïnevergiftiging, maar de familie gelooft dat niet. Toch moest de stille tocht volgens hen wel "waardig" verlopen.



De route liep door de binnenstad en eindigde op de Langestraat, waar de Nijkerker werd opgepakt. Daar werd luide muziek gedraaid en werden rode fakkels afgestoken.



Ook lieten familieleden twee witte duiven los. "Bertus mag nooit vergeten worden", riep een van de familieleden.



De stille tocht begon om 18.00 uur en eindigde rond 19.00 uur. Er vonden geen ongeregeldheden plaats.



