Agenten geslagen na verkeersruzie in Leidsche Rijn

vrijdag 20 januari 2017, 17:57 uur

Foto: RTV Utrecht

LEIDSCHE RIJN - Een verkeersruzie op de Vanilleweg in Leidsche Rijn is vrijdagmiddag volledig uit de hand gelopen. Uiteindelijk werden zelfs agenten geslagen.



De agenten werden opgeroepen omdat er sprake van mishandeling was. Toen ze op de Vanilleweg aankwamen was degene die ze wilden aanhouden al gevlucht.



Hij werd bij zijn woning gevonden. Daar liep het opnieuw uit de hand. Twee agenten kregen klappen, de man kon volgens de politie na "fors verzet" opgepakt worden.



Reacties van lezers Sinds wanneer laat de politie zich slaan? Sinds bijna iedere burger alles filmt en alles verkeerd naar de media doorstuurt waardoor er onnodige onderzoeken komen. Als een agent zijn pepperspray trekt dan staat iedereen te blèren want er is gepepperd... Joyce uit Vleuten | 21-01-2017 07:10 uur je kan het goed merken dat ze het aanvallen van hulptroepen zwaar bestraffen,niet echt nee. zolang men het vergrootglas op de dienders hebben gericht durven ze niet zo gauw meer in te grijpen want ze worden onzeker waardoor er situaties ontstaan die niet te overzien zijn . dat kan alleen maar voorkomen worden door eens meer de daders aan te pakken en de politie hun gang te laten gaan. mocht er iets niet goed zijn gegaan word daar heus wel aandacht aan gegeven maar zaak is nu dat de politie haar zelfvertrouwen weer terug krijgt. twee uit | 20-01-2017 23:06 uur Hallo, Politie in Leidsche Rijn. Sinds wanneer laat de politie zich slaan. Hebben zijn geen wapens op zak. Blijkbaar niet, het zal allemaal kinder speelgoed zijn. Te gek voor woorden dat agenten hun wapen's niet mogen gebruiken. Wat een land is dit toch. We zakken steeds verder in de strontput. A.S. uit Utrecht | 20-01-2017 19:22 uur En komt er dan nu vanuit de kant van de ' slaande' een aangifte van 'mishandeling' door de politie? Of heeft deze 'mijnheer' even toegegeven dat hij toch ergens wel fout zat? Ik word het totaal respectloze gedoe naar de politie maar ook naar de medemens goed zat. gaulette uit De Meern | 20-01-2017 19:18 uur Agenten slaan en verzet plegen levert deze man een taakstraf op van tussen de 40 en de 80 uur. Als de verdachte hierbij wat overkomt zijn de rapen echter gaar, en heeft de politie het weer gedaan. Hoog tijd dat de straffen voor dit soort gedrag flink hoger worden. Lombokker uit Utrecht | 20-01-2017 18:23 uur Het is toch wel opgenomen daar alle fotografen met een mobiel of is dit gelijk gewist het is niet heftig alleen agenten kregen klappen guusje uit IJsselstein | 20-01-2017 18:15 uur

