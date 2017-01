Vrouwenvoetballers over foto: "Waar gaat het nou eigenlijk over?"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 17:23 uur | update: zaterdag 21 januari 2017, 08:28 uur

Foto: SVF

COTHEN - De vrouwenvoetballers die deels met de billen bloot op de foto gingen, hebben geen spijt van hun actie. Er ontstond binnen de club veel ophef over de foto.



De vrouwen hadden niet verwacht dat de foto op zou duiken. "De eerste keer dat ik hem zag dacht ik echt nee, niet, echt niet...", vertelt voetbalster Annick Skowronek.



Toch kan ze er wel mee leven. "Later dacht ik, waar gaat het nou eigenlijk over? Zo erg is het toch eigenlijk niet. Dus nee, ik heb geen spijt."



TRAINER

Het bestuur van SVF nam in een reactie afstand van de actie. Reden voor trainer Hans, die ook bij de fotoshoot was, om uit het bestuur te stappen. Hij vindt de ophef namelijk ook overdreven.



Samen met de vrouwen denkt hij na over een ludieke campagne als reactie op de foto. "Kleine meiden hebben tegenwoordig allemaal mobieltjes. En wat ons betreft gaan we een soort SIRE-achtige campagne opstarten, en gaan we van het probleem een oplossing maken."



GELEKT

De dames hadden elkaar beloofd dat het binnen de groep zou blijven. Wie de foto gelekt heeft is niet duidelijk.



Reacties van lezers Een typische reactie van dat bestuur in de categorie pot en ketel danwel katjes in het donker knijpen. Kleingeestiger is het ook amper voor te stellen. Pas heel erg goed op voor dit soort mensen! Erik uit Leusden | 21-01-2017 01:22 uur Nico uit Utrecht, goed lezen is een kunst. De trainer neemt helemaal geen afstand van deze foto. Hij is het er juist mee eens. Ik lees wel meer reacties van jou en dan denk ik: moet die man niet eens een keer een goede bril kopen? FredV uit Lopik | 21-01-2017 01:13 uur Dat de foto gelekt is is de grote kwestie, dat ook meiden hun uitspattingen kennen is voor sommigen kennelijk nog steeds schokkend nieuws. Een goede raad voor wie hierbij allergisch reageert: kijk er niet naar, het hoort bij pubers. Kennelijk een fase die u zelf oversloeg? Vroeg oud? Goochem uit Utreg | 20-01-2017 23:38 uur De onderbroek van mijn vrouw kan de brandweer gebruiken als blusdeken. Dat gaat met de slipjes van de dames niet lukken. Wat mij betreft staan ze met 10-0 voor. Rama uit Doorn | 20-01-2017 21:23 uur Heeft dit nu echt iets met voetballen te maken. Deze dames moeten hun echt schamen hier aan mee te werken. A.S. uit Utrecht | 20-01-2017 21:11 uur Prachtige meiden en een super leuke foto! Jammer dat sommige mensen er zo zwaar aan tillen. Denk overigens wel dat er wat meer publiek langs de zijlijn staat bij de eerste volgende thuis wedstrijd. haha. J. uit Utrecht | 20-01-2017 20:37 uur Waar hebben we het over? Billen, goh wat een nationale ramp. Trainer en bestuur nemen afstand? Onder welke steen komen die vandaan? Kijk om je heen en je ziet geregeld op bv bushokjes reclame met billen of in de zomer op het strand. Hoe ouderwets kun je zijn trainer en bestuur. Dames, 1 niks mis met jullie billen en ik zou fijn een andere vereniging zoeken als ik zo een bekrompen trainer en bestuur had................... Nico uit Utrecht | 20-01-2017 20:06 uur Cothen de gekste! sander uit Amersfoort | 20-01-2017 20:03 uur Dat het bestuur van de club er iets van vindt is natuurlijk prima, maar de manier waarop de voorzitter het 'vdv'-tje heeft geschreven leert mij dat de man een onprettig autoritair persoon is die het wat hoog in de bol heeft. Jan Lisman uit Nieuwegein | 20-01-2017 19:31 uur

