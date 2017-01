Oud-wethouder Jonkers naar nieuwe partij Montfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 18:48 uur | update: 19:55 uur

Jonkers in 2015 zijn rol als wethouder. Foto: RTV Utrecht

MONTFOORT - Oud-wethouder Rob Jonkers van Inwonersbelang Montfoort/Linschoten is het nieuwe gezicht van Lokaal Montfoort. Deze groepering is opgericht door een aantal ontevreden leden van Inwonersbelang. Deze partij viel eerder door ruzie uit elkaar.



De initiatiefnemers zeggen goed te weten wat er in de Montfoortse samenleving leeft en daarop in te willen spelen.



Jonkers trok zich anderhalf jaar geleden terug uit het gemeentebestuur, na een vernietigend rapport over de integriteit van van het college.



