Bijbelschool in Zeist ontruimd wegens brand

ZEIST - Bijbelschool De Wittenberg aan de Krakelingweg in Zeist is rond 18.00 uur ontruimd. Er was brand ontstaan in de schoorsteen.



De brandweer heeft het vuur geblust en de schoorsteen schoon gemaakt. Niemand raakte gewond. De schade binnen valt volgens een getuige mee.



In het monumentale pand worden "jonge christenen toegerust om hun plek in te nemen in de maatschappij".



