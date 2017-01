Arrestaties in IJsselstein om gestolen vlag FC Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 07:42 uur | update: 10:13 uur

IJSSELSTEIN - In de wijk Zenderpark in IJsselstein zijn vrijdagavond meerdere personen opgepakt vanwege de diefstal van een voetbalvlag van FC Utrecht. Dat meldt de politie.



Bij de aanhouding aan de Lingestraat werd een woning doorzocht. Daar was mogelijk een feest gaande waarbij een groep Ajax-supporters aanwezig was. Onduidelijk is of de politie goederen in beslag heeft meegenomen.



Het doek werd in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen. Het gaat om de vlag die onderaan de tribune van de Bunnikside hangt in stadion Galgenwaard. FC Utrecht deed daarvan aangifte.



Zondag speelt FC Utrecht tegen Ajax in stadion Galgenwaard.



