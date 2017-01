Woningen ontruimd na schuurbrand Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 08:06 uur | update: 08:06 uur

UTRECHT - Op de Livingstonelaan in Utrecht zijn vrijdagavond meerdere woningen ontruimd vanwege een schuurbrand. Volgens buurtbewoners stond op een balkon een vuurkorf aan en vielen brandende delen naar beneden op de schuur.



Omdat de brand dreigde over te slaan naar de flat, werden acht woningen ontruimd. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in een bus, die door de hulpdiensten was opgeroepen.



Het merendeel van hen kon echter de nacht weer thuis doorbrengen.



