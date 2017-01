"Basketbalcoach maakte mogelijk meer slachtoffers"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 08:07 uur | update: 09:39 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

MIJDRECHT - Basketbalcoach Edmar D. uit Mijdrecht heeft mogelijk veel meer slachtoffers gemaakt. Dat schrijft De Telegraaf zaterdag op basis van eigen onderzoek. D. zit op dit moment vast voor kindermisbruik.



De basketbalcoach trainde sinds de jaren negentig jeugdteams bij tenminste vijf verschillende verenigingen. Alleen bij de Mijdrechtse club Argon werd misbruik vastgesteld. Hij was daar tot 2002 trainer.



Het OM zegt tegen RTV Utrecht dat het om een enkele melding gaat over Edmar D. die niets te maken heeft met zijn werkzaamheden als basketbalcoach. Justitie gaat deze melding verder onderzoeken. Of het dossier daarmee heropend wordt is nog onduidelijk.



Eerder deze maand werd de Mijdrechter veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf en tbs vanwege seksueel misbruik van drie pupillen en webcamseks met minderjarigen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht